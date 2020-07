Quando le copertine sono uguali: Mia Martini e i Nirvana

Quando la computer grafica non esisteva e forse nemmeno il diritto d’immagine, poteva capitare di imbattersi in copertine di dischi simili. È quanto successe una volta a un album di Mia Martini…

Prima dell’avvento della computer grafica, realizzare la copertina di un disco non era affatto semplice. Oggi bastano un portatile, un software e un buon print service, ma nell’era analogica la filiera era molto più lunga, specie negli anni Settanta, in cui le follie visuali andavano per la maggiore: cover fustellate, cangianti, vellutate, tridimensionali, e persino pop up o dipinte a mano.

Di norma, per produrre queste piccole icone in formato 30×30, si contattavano studi specializzati, artisti famosi, ma anche sottoscalisti del design che si accontentavano di compensi molto inferiori. Per cui, non era infrequente che, a fronte di molto lavoro, introiti modesti e pochissimo tempo a disposizione, molti grafici non si facessero alcuno scrupolo nell'attingere a piene mani da qualunque immagine capitasse loro a tiro, incluse le copertine dei dischi altrui.

Un modus operandi imposto dalla sopravvivenza commerciale, ma che nel corso del tempo produsse analogie visive e concettuali anche piuttosto imbarazzanti. Ma se negli anni Cinquanta sfruttare la stessa foto per decine di cover diverse era quasi una consuetudine, con l'imporsi dei concetti di look e di diritto d’immagine, il margine tra ispirazione e scopiazzatura (involontaria o intenzionale che fosse) divenne sempre più labile, e certe affinità cessarono di passare inosservate.

Fu questo il caso di due album entrambi nel 1971, e le cui copertine erano praticamente identiche: LOCAL ANAESTHETIC del gruppo pop psichedelico nato nel 1967 Nirvana (attenzione, non quelli di Kurt Cobain!), uscito per la Vertigo e OLTRE LA COLLINA dell’esordiente Mia Martini, opera invece della RCA. Stesso soggetto, stessa ambientazione, stesse tonalità cromatiche. Solo che il primo uscì all’inizio dell'anno e l'altro una decina di mesi dopo.