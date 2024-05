10 segreti di Freddie Mercury | CLASSIC ROCK

Freddie Mercury è morto il 24 novembre del 1991, a soli 45 anni, portando con sè la maggior parte dei suoi segreti. Ma quest'uomo, che ha cercato di difendere strenuamente la sua vita privata, ha segnato chiunque incontrasse, dai suoi compagni di studi, ai suoi compagni di band nei Queen, alle altre stelle nel rock conosciute fra gli anni '70 e '80.

Eccovi dieci piccoli segreti, che vi avvicineranno un po' di più a Freddie.

1. Freddie ha lavorato come modello in una scuola d'arte

Essendo uno studente alla scuola d'arte, spesso si ritrovava con pochi risparmi. Nel tentativo disperato di comprarsi un paio di Levis, cominciò a lavorare come modello, la sera, in una classe di disegno. "Ci davano un asciugamano per proteggere le nostre grazie", ricorda una sua compagna, ex modella. "Ma penso spesso a tutte quelle vecchie signore, che hanno disegnato immagini di Freddie Mercury, mezzo nudo."