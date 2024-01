Avete mai visto una nonna rock? Eccola! (video)

Ai concerti rock se ne vedono di tutti i colori, infatti sono famosi ai più per i poghi e l'eccesso, ma negli ultimi tempi sembra che il vero spirito di aggregazione del rock stia uscendo fuori: come quando ha fatto il giro del web la foto del ragazzo in carrozzina sollevato durante la performace della band death metal svedese Arch Enemy durante il Resurrection Fest in Spagna. Invece, al TRNSMT Festival di Glasgow, in Scozia un'anziana signora stava assistendo alla performance di Lewis Capaldi, quando ha chiesto ad un ragazzo che era vicino a lei, di farla salire sulle spalle per vedere meglio il suo amato artista. Ovviamente foto e video sono diventati immediatamente virali.