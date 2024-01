La playlist di Quentin Tarantino di cui avevamo bisogno

Quentin Tarantino, ha pubblicato la sua personale versione della playlist di Spotify "Film & TV Favorites" raccogliendo le canzoni che preferisce dei suoi film: Kill Bill, Pulp Fiction, The Hateful Eight e tanti altri... e arricchendola con un podcast in cui Tarantino ne racconta il processo di creazione.

Nella playlist, che dura ben 4 ore, si possono ascoltare più di 70 brani: dalla famosa versione di “Bang Bang” di Nancy Sinatra che accompagna le scene di Kill Bill:Volume 1 a “You Never Can Tell” di Chuck Berry sulle cui note ballano il twist John Travolta e Uma Thurman in Pulp Fiction fino ad “Apple Blossom” degli White Stripes tratta da The Hateful Eight.

In tutto ciò, gioca un ruolo fondamentale Mary Ramos, ovvero colui che cura le colonne sonore dei suoi film, che ha dichiarato l’importanza della musica per il famoso regista: