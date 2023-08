Qual è il tuo ritmo sotto il sole?

L'estate è arrivata e con essa la voglia di mare, sole, e ovviamente, buona musica. Dando un’occhiata alle top 50 spiagge italiane secondo Holidu, portale di case vacanze, vogliamo immaginare le note rock che sanno catturare l'essenza dell’estate stessa per ciascuna delle prime 5 spiagge. In questo articolo, ci immergeremo nei sottogeneri Rock perfetti per godersi la stagione più calda del 2023.

5. Ritmi Incalzanti surf-rock sulla spiaggia di Mari Pintau, Sardegna

Con le onde del mare che si infrangono in sottofondo, il surf rock trova la sua dimensione perfetta sulla spiaggia di Mari Pintau, circondati dalla natura più selvaggia e un’acqua cristallina. Questo genere, nato a metà degli anni ‘50, ha una presenza costante anche quest'anno, grazie a band e artisti che sono riusciti a reinterpretare i classici del genere come i The Mysterines, Los Straitjackets e i Tijuana Panthers. Ma brani immortali come "Surfin' USA" dei Beach Boys o “El Conquistador" dei Chantays continuano ad essere dei booster di allegria e “sole sonoro” anche nelle le giornate metereologicamente più sfortunate. E già che sei in Sardegna, potresti fare un roadtrip e salire fino alla provincia di Sassari per goderti uno dei Summer Festival più attesi dell’estate: il Red Valley Festival di Olbia!

4. Indie Rock e melodie rilassanti a San Pietro in Bevagna, Puglia

L'indie rock, con la sua atmosfera rilassante e un po' malinconica, si è affermato come un'altra scelta preferita per le giornate sulla spiaggia. Band nate negli ultimi anni - tra cui menzioniamo gli Sports Team e i Fontaines D.C. - e artisti indie consolidati come Fleet Foxes, Tame Impala e Mac DeMarco regalano melodie eteree e suggestive che si adattano perfettamente al movimento delle onde. E pensiamo che la spiaggia di San Pietro in Bevagna sia una location perfetta per godersi un po’ di queste atmosfere riflessive; poi, quando avrai finito di contemplare la tua esistenza, potrai anche andare a goderti serate spensierate di musica e buon cibo salentino al Live Street Food Festival.

Per approfondire le migliori spiagge pugliesi, Holidu ha realizzato anche la classifica delle migliori spiagge della Puglia per il 2023.