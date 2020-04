YES: la storia dietro a “Owner of a Lonely Heart”

Unico pezzo della band a scalare le vette delle classifiche americane, Owner of a Lonely Heart lanciò gli Yes sugli schermi di MTV e guadagnò loro una nuova generazione di fan.

Per incidere l'album 90125, di cui Owner of a Lonely Heart costituisce l'apertura, il gruppo richiamò Jon Anderson, che aveva lasciato gli Yes dopo il loro primo scioglimento, nel 1980. Proprio dalla penna di Anderson (oltre che dalla chitarra di Trevor Rabin) nacque la hit che tutti abbiamo in mente.

Una sorta di carpe diem in musica. Questo è il tema della canzone.

Move yourself

You always live your life

Never thinking of the future

Prove yourself

You are the move you make

Take your chances, win or lose.