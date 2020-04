Taylor Swift vs. Kanye West: cosa è successo davvero?

Tutto ciò non andò giù alla Swift che, oltre a sentirsi offesa, qualche anno dopo lasciò intendere che, secondo lei, si era trattato di revenge porn in quel caso, poiché la sua immagine era stata oggetto di allusioni sessuali ed era stata sfruttata senza il suo consenso. Già, perché, all'epoca, la Swift fu categorica nel dire che lei non aveva mai approvato quella parte della canzone. Kanye non sembrava essere d'accordo e in suo aiuto corse anche la moglie Kim Kardashian che affermò pubblicamente di essere in possesso delle registrazioni della telefonata fatta dal marito alla Swift nelle quali risultava chiaro che la Swift fosse a conoscenza delle parole a lei riservate nel testo. Dal canto suo, la Swift ammise che la telefonata, effettivamente, era avvenuta ma ribadì di non essere stata messa a conoscenza del vero testo della canzone e, in ogni caso, ci tenne a puntualizzare che aveva sconsigliato a Kanye di lanciare una canzone con un messaggio di fondo così misogino.

Le registrazioni della telefonata furono, poi, pubblicate da Kim Kardashian e furono un punto a favore di West perché, effettivamente, sembrava che il rapper fosse stato sincero.

È recente, però, la notizia che pone di nuovo la Swift sotto ai riflettori assieme alla Kardashian e a West: il 21 marzo scorso vennero pubblicati online alcuni video integrali (quelli pubblicati dalla Kardashian erano stati tagliati in più parti) della telefonata avvenuta fra Kanye e Taylor nei quali è chiaro che la Swift non aveva mentito. Kanye sembra non menzionare mai la parte di testo incriminata e, inoltre, è ovvio dalle parole della Swift che non è pronta ad approvare la canzone nel complesso né tantomeno a promuoverla, come le era stato chiesto di fare.

La Swift non si espresse a riguardo fino al 23 marzo scorso, quando decise di sfruttare la risonanza mediatica che la pubblicazione di questi video le aveva dato non per ribadire la sua ovvia innocenza ma per invitare i propri follower a donare in favore degli ospedali e della ricerca contro il Coronavirus che, oramai, attanaglia anche gli Stati Uniti.

Insomma, i malumori fra i due sembrano non trovare pace. Forse questo sarà l'ultimo respiro di una diatriba lunga più di 10 anni? Chissà. Sicuramente questa vicenda ha riconfermato, ancora una volta, che la verità viene sempre a galla.