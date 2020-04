I miei anni 70: un concerto per ogni lettera dell’alfabeto, tra prog e dintorni

Come è cambiata la vostra vita con la scoperta dei live? A quanti concerti siete stati? Ecco il mio personale alfabeto dei concerti visti negli anni 70.

In tempi di clausura ho voluto passare un po’ di tempo a ricordare come è diventata fondamentale la musica nella mia vita. Certo, la sfrenata passione per la condivisione degli album, acquistati e religiosamente socializzati con gli amici, è stata importante… ma il vero BIG BANG è avvenuto con la scoperta dell’universo LIVE… i concerti sono indispensabili per farti entrare un artista nel sangue! Per far in modo che scatti quella molla che non esaurirà mai la carica di energia ed emozioni.

Il 29 settembre 1970 ho visto dal vivo i Rolling Stones al Palasport di Roma. Primo concerto della mia vita, anche se, devo ammettere, quella sera non ero presente per loro. Alcune loro “cose” mi piacevano molto, ma io amavo profondamente un giovane chitarrista inglese, che, pur provenendo dal rock blues, aveva avuto l’ardire di sostituire negli Stones una leggenda come Brian Jones. Quel musicista di soli 21 anni lo avevo veramente nel cuore come uno di famiglia, d’altronde aveva partecipato all’incisione di tre album straordinari coi Bluesbreakers di John Mayall, oggi sempre tra i miei preferiti: CRUSADE (1967), BARE WIRES (1968), BLUES FROM LAUREL CANYON (1968). Il suo nome? Michael Kevin Taylor, detto MICK! E da quel giorno di 50 anni fa non ho “dismesso” la voglia di musica live. Forse è anche per tutte le note mandate giù che sono così “strano”, ma questa è un’altra storia. Non potevo che vivere con la musica a fianco e non ho mai pensato possibile che per me ci potesse essere un altro lavoro. Così per via di questi e tanti altri concerti che oggi ho ancora voglia di dirigere una rivista di anima come «Prog Italia»…

Ritorniamo a oggi. In tempi di Coronavirus ho voluto compilare un alfabeto dalla A alla Z, comprese le lettere di quello inglese (J, K, W, X, Y). Di cosa? Dei concerti che ho visto nei soli anni 70, almeno un gruppo/artista per ogni lettera. Ammetto che per la X ho avuto molta fortuna. Nel 1979 trascorrevo il Natale a Londra e a quel punto, complice un’amica inglese, pure belloccia assai (ma di questa sezione della storia non parlo affatto), andai a vedere uno dei concerti dei grandi XTC per promuovere un album splendido come DRUMS & WIRES, altrimenti non avrei mai potuto completare questo alfabeto! Ma è solo un gioco, ovviamente.

Alcuni gruppi li ho visti più volte, perché in quel periodo vivevo la musica in modo quasi totalizzante (anche se a pensarci bene pure oggi non è che ci sia lontano). Certo ne mancano una marea di quelli “giusti” (rimpianti assoluti gli Who e i Led Zeppelin), però qualche serata l’ho “timbrata”: è il bello del tempo trascorso… mica ci possono essere solo i lati negativi nel diventare anziani… no, “vintage”, che suona meglio.

Non ho inserito il jazz perché altrimenti non finivo più. Non c’è Miles Davis, artista che non si può imprigionare per le sue innumerevoli vite musicali, perché la prima volta venne nell’ottobre 1969 al Teatro Sistina di Roma, quando già suonava tre brani di BITCHES BREW (Bitches Brew, Sactuary e Miles Runs the Voodo Down), mentre la seconda volta c’ero ma non può rientrare temporalmente in questo scritto, aprile 1982 al Teatro Tenda Pianeta Seven Up (dove oggi sorge l’Auditorium Parco della Musica). I concerti elencati li ho gustati quasi tutti a Roma, tranne molti a Londra durante quattro lunghi soggiorni (1974, 1975, 1976, 1979). Le location di allora erano davvero leggendarie per l’ambientazione, che rifletteva una vitalità artistica pazzesca; nella maggior parte dei casi sono cambiate radicalmente, come Palasport, Piper Club e Teatro Brancaccio di Roma o non esistono più (Marquee, Lyceum, Hope and Anchor, Rainbow Theatre, Hammersmith Odeon, The Nashville Room, Red Cow a Londra… Titan, Pit 77, Tenda Pianeta Seven Up, Tendastrisce, Music Inn, Folkstudio, Vun Vun a Roma… e tanti altri). Poi ho frequentato assiduamente qualche festival pop, allora bisogna dire valeva la pena andarci: Villa Pamphili, Caracalla, Villa Borghese, Centrale del Tennis al Foro Italico, Licola/Napoli. Poi i concerti nelle scuole e nelle Università occupate, tanti… a Roma, Milano, Padova… Diverse oggi le mappe dei luoghi della musica live vera fuori dalle rotte plastificate dei megaconcerti: tutto è diverso… soprattutto nello spirito…

Rileggendo di seguito i nomi di questa parziale lista devo ammettere che capisco meglio il trascorrere del tempo. Penso d’essere sempre quel “ragazzetto” del 1955 al primo concerto, mentre da quella notte sono trascorsi 50 anni. Ma l’energia di quella musica senza età ci mantiene sempre giovani perché è questa la sua magia…

A:

Area

Amon Duul II

Argent

Brian Auger’s Oblivion Express

Arti+Mestieri

Art Bears

B:

Banco del mutuo soccorso

Black Widow

Blue Morning

Jack Bruce Band

Black Sabbath

Arthur Brown

Edoardo Bennato

Jeff Beck

Brainticket

C:

Colosseum

Canzoniere del Lazio

Cervello

Curved Air

Cadmo/Massimo Urbani

Camel

Colosseum II

Joe Cocker

Alvin Curran

Caravan

D:

Delirium

Deep Purple

Francesc De Gregori

Fabrizio De André

E:

Ekseption

Tony Esposito

Electric Light Orchestra

Emerson Lake & Palmer

F:

Family

Eugenio Finardi

Flea

Formula 3

Fairport Convention

G:

Grand Funk Railroad

Genesis

Gentle Giant

Garybaldi

Rory Gallagher

Francesco Guccini

H:

Humble Pie

Henry Cow

Hawkwind

Hatfield and the North

I:

Incredible String Band

Ibis

J:

Jumbo

Jethro Tull

Juicy Lucy

K:

Kaleidon

King Crimson

L:

Claudio Lolli

Latte & Miele

Logan Dwight

La Monte Young

M:

Pierre Moerlen’s Gong

Mia Martini

Mahavishnu Orchestra

John Mayall

N:

New Trolls

Napoli Centrale

Nuova Idea

NCCP

Nucleus

O:

Osanna

Le Orme

Osibisa

P:

PFM

Perigeo

Pink Floyd

Shawn Phillips

Q:

Quella vecchia locanda

Quintessence

R:

Rovesciodella medaglia

Claudio Rocchi

Roxy Music

Rolling Stones

S:

Stormy Six

Alan Sorrenti

Semiramis

Demetrio Stratos

Santana

Cat Stevens

T:

Traffic

Trip

Tempest

Ten Year After

Tangerine Dream

U:

Uriah Heep

Uovo di Colombo

V:

Van Der Graaf Generator

Antonello Venditti

Il Volo

Van Morrison

W:

Weather Report

Robert Wyatt

Wild Turkey

West Bruce & Laing

X:

XTC

Y:

Yes

Z:

Frank Zappa

