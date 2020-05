Maynard James Keenan: tutti i segreti del leader dei Tool

Un artista, come dimostrano i suoi studi. Nel periodo di residenza nel Michigan frequentò infatti il "Kendall College of Art and Design", a Grand Rapids, uno dei migliori della zona. Si dice che le sue opere fossero molto astratte.

Studiò inoltre il Feng Shui, la disciplina orientale che ricerca l'armonia nell'ambiente domestico, nella disposizione dell'arredamento, delle luci, delle piante e di tutto quello che compone un appartamento. Una teoria che avrebbe utilizzato per lavorare all'interno di negozi di animali.

Oltre al Feng Shui, nel cuore di Maynard ci sono le arti marziali, praticate fin dai tempi dell'Accademia militare, il jiu-jitsu brasiliano e, soprattutto, il vino. Il frontman dei Tool è infatti proprietario della Merkin Vineyards, un'azienda vinicola a Sedona, in Arizona. Spesso i fan dei Tool, e i più curiosi, lo hanno potuto vedere lavorare in vigna, alle fiere del settore, ma anche mentre coltiva e vende verdura, ortaggi e frutta.

Sembra che la passione del frontman dei Tool per il vino e la natura sia così forte da portarlo a trascurare spesso il gruppo in virtù delle "esigenze delle piante", come ha dichiarato a Sammy Hagar, durante un'intervista.