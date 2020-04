Ed O’Brien dei Radiohead: “Non pensavo di essere in grado di cantare”

Il primo album, EARTH, è invece in lavorazione dal 2017 e l'uscita è prevista fra pochissimo, il 17 aprile 2020. L'ispirazione per questo primo lavoro è sopraggiunta a O'Brien mentre si trovava in Brasile ad assistere al Carnevale, un momento che, musicalmente, l'ha ispirato moltissimo. Sono già stati pubblicati i primi tre singoli estratti dall'album: Brasil, Shangri-La e Olympik.

O'Brien aveva inizialmente pensato di proporre al cantante dei Radiohead, Thom York, di prestargli la sua voce anche per questo nuovo progetto. Poi, contento dei risultati ottenuti nelle prime demo registrate con la propria voce, O'Brien ha deciso di cantare da solo i propri pezzi. Come lui stesso ha affermato, gli ci è voluta una grossa dose di coraggio per convincersi di essere in grado di cantare.

Non pensavo di cantarle [le mie canzoni], sono completamente fuori dalla mia comfort zone.

Per promuovere l'imminente uscita dell'album, O'Brien ha dato il via, lo scorso febbraio, a un tour che comprendeva tappe negli Stati Uniti e in Canada mentre un altro tour ancora più in grande è previsto nei prossimi mesi. Inoltre, già dal mese scorso è partita una serie di interviste promozionali in vista della pubblicazione di EARTH ma, proprio durante una di queste interviste, O'Brien ha iniziato a sentirsi poco bene e si è ritirato per un po' dalle scene per guarire da quella che ha sostenuto essere una sospetta infezione da Coronavirus.

Nell'attesa del nuovo album e con un augurio di pronta guarigione a Ed, vi lasciamo qui il trailer di EARTH nel quale l'artista spiega la genesi dell'album.