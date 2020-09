BLIZZARD OF OZZ: la rinascita di Ozzy Osbourne

Crazy Train nasce quasi per scherzo dall’amore che Bob e Randy condividono per i treni; Dee (il nomignolo con cui Randy chiamava sua madre) è un momento di puro virtuosismo del chitarrista e crea mirabilmente l’atmosfera adatta per l’attacco-killer di Suicide Solution.

L’ultimo pezzo scritto, No Bone Movies, sarebbe dovuto essere una B-side, ma viene inserita perché anche Lee abbia un credito di scrittura; è altresì l’unico pezzo in cui torna prepotente la memoria del glam dei Quiet Riot. La creatività delle sessioni è tale che diverse canzoni finiranno su un secondo disco, DIARY OF A MADMAN, che uscirà l’anno successivo.

A “dare una mano” all’amico Ozzy, conosciuto durante le registrazioni di NEVER SAY DIE, l’ultimo suo disco con i Black Sabbath, arriva infine anche il tastierista Don Airey. Dopo aver composto il pezzo di pianoforte usato in Revelation (Mother Earth) e collaborato con Randy in fase armonica e compositiva, si dedica all’intro di tastiere di Mr. Crowley.

Vuole la leggenda che Don chieda a tutti di andarsene e di tornare dopo una mezz’ora. E che al suo rientro in studio, ascoltando il risultato, pare Ozzy dica ad Airey che gli è letteralmente “entrato in testa”.