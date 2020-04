Verità o fantasia? Le leggende metropolitane attorno ai Led Zeppelin

Le leggende metropolitane sui Led Zeppelin si sprecano e alcune sembrano essere più attendibili di altre. Quali di queste, secondo voi, potrebbero avere qualcosa di reale?

Si sa, nel mondo del rock le leggende sugli artisti hanno sempre circolato liberamente. Alcune sono partite da qualche fondamento o notizia riguardante l'artista in questione, mentre altre sono state semplice sfogo della fantasia di qualche fan.

Non è un mistero che alcuni artisti siano stati più colpiti di altri dai pettegolezzi. I Led Zeppelin, proprio per quell'alone di mistero volutamente lasciato attorno alle loro figure, sono stati oggetto di moltissime leggende metropolitane. Ve ne proponiamo 5 (alcune confutate dalla band stessa e altre lasciate all'interpretazione degli ascoltatori): quale vi sembra la più verosimile?

1. LED ZEPPELIN IV (1971)

Quarto album in studio dei Led Zeppelin, andò incontro a diverse controversie, tanto che si potrebbe parlare per ore della sola copertina dell'album, senza titolo e senza i nomi degli autori; una mossa commerciale che può sembrare azzardata, visto che i Led Zeppelin si trovavano, in quel momento, all'apice della propria carriera.

Perché questa scelta, quindi? Sembra che i Led Zeppelin volessero smentire la stampa, che riteneva che il successo della band non derivasse tanto dal talento quanto da scelte pubblicitarie azzeccate. La band ebbe ragione: l'album ottenne un enorme successo e continua a essere considerato uno dei capolavori del gruppo, nonostante non avesse un titolo accattivante e non fosse immediatamente riconducibile ai Led Zeppelin.

Ma dove sta la leggenda? La leggenda sta nella copertina nella quale i fan si sforzarono di trovare simboli nascosti e misteriosi, che rinviassero ai diversi membri della band, oltre che ad altri simboli occulti, come l'immagine nascosta e stilizzata di un gatto, simbolo del legame fra mondo terreno e mondo spirituale (e, ovviamente, simbolo legato all'esoterismo e alle streghe).