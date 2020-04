Linda: la bella fotografa che amò Paul McCartney

Fotografa, musicista, attivista per i diritti degli animali e l'alimentazione vegetariana. Ecco la storia della donna che conquistò l'ex Beatle.

La la lovely Linda, with the lovely flowers in her hair, cantava un Paul McCartney innamorato nel 1970. Adorabile, sì. Ma Linda McCartney era molto di più. Indipendente, fiera, per tutta la vita decisa a non sacrificare mai le sue passioni e la sua carriera per la fama del marito.

Linda Eastman nacque il 24 settembre 1941 a Scarsdale, New York. Nel 1962, la madre morì in un disastro aereo, proprio mentre Linda entrava all'Università dell'Arizona per studiare storia dell’arte. Così, forse alla ricerca di braccia che potessero lenire quel dolore, Linda sposò un compagno di studi, Joseph Melville See.

La loro storia durò molto poco. John ebbe con Linda una bambina, Heather, poi partì per l’Africa per studiare antropologia. La moglie decise così di divorziare e si trasferì a New York con la figlia.

Una volta laureata, Linda Eastman si comprò una Leica e cominciò a scattare, intraprendendo anche una relazione con un fotografo professionista di nome David Dalton. Scattò una foto dopo l’altra, prima ai Rolling Stones sul loro yacht, poi a Neil Young, Bob Dylan, Janis Joplin. Con lo scatto ad Eric Clapton per la rivista «Rolling Stone», diventò la prima donna la cui fotografia sia mai apparsa in copertina. Era l'11 maggio 1968.