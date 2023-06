“Un brano al giorno”

Giovedì: Starbenders - We’re Not OK

Una spirale inquietante e sontuosa di colori goth, glam e droney rock, We're Not OK vede il quartetto di Atlanta attraversare l'oscurità verso la luce del giorno, in un modo che lascia intendere che hanno studiato per farlo in questo modo. "A volte mi sento una poser quando provo ad attingere alla fede", dice la cantante Kimi Shelter. “Quella vocina dentro di me che dice 'tanto non ci credi veramente’ oppure 'sai che le cose non possono cambiare'... Ho quindi chiamato il mio mentore e caro amico, James Hall, per co-scrivere il brano. Ed è stato in grado di portare più luce a quella sensazione di disperazione che proviamo tutti. (…) L’importante è riunirsi e superare la tempesta”.