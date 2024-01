Il primo concerto in cui Rick Allen suonò con un braccio solo

Un taglio netto, una frattura indelebile, fisica ed emotiva. Soprattutto per un ragazzo di 21 anni, le cui braccia erano proiezioni strumentali del suo spirito rock. Tuttavia Rick seppe subito rialzarsi, restando accanto alla sua band con una dirompenza fulminante. E la prima volta in cui ritornò sul palco fu un successo. Era il 16 agosto 1986, al Monsters of Rock a Castle Dornington, in Inghilterra. Sul palco, accanto ai Def Leppard, anche i Motörhead e Ozzy Osbourne.

In quell'atmosfera che trasudava puro heavy metal, Rick fece la sua sporca figura, dopo un periodo di riabilitazione in cui dovette imparare a suonare con un braccio solo. I Def Leppard ingaggiarono anche temporaneamente il batterista Jeff Rich per supportare Allen, ma la ripresa di Rick fu fulminea.

Come testimonia il chitarrista Phil Collen, quel giorno c'era una folla planetaria ad ascoltarli. Si pensava fosse solo per assistere alla prima performance del batterista con un braccio solo. Ma c'era di più. Il pubblico dimostrava sincero affetto e supporto. Questo diede forza ad Allen. Grazie al sostegno degli amici dei fan, in brevissimo tempo accolse quella consuetudine a suonare con la batteria elettronica con cui ancora oggi incanta il suo pubblico.