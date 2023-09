Joe Elliott dei DEF LEPPARD è un grande fan degli AC/DC

Gli AC /DC hanno fatto molti ottimi dischi, ma per me POWERAGE è imbattibile. HIGHWAY TO HELL è un bel disco. BACK IN BLACK è incredibile. Ma quei dischi hanno goduto di produzioni molto diverse. Erano dischi di studio, mentre POWERAGE riuscì a catturare l‘essenza della band dal vivo. È anche il disco dal sound migliore fra quelli realizzati con Harry Vanda e George Young come produttori. Ha il sapore del live-in-studio, ma è anche molto più potente di LET THERE BE ROCK o DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP. E a differenza di LET THERE BE ROCK, la maggior parte di POWERAGE è accordata! E poi, in POWERAGE ci sono molti ottimi brani: Rock And Roll Damnation – o Rock And Roll Dalmatian, come l’avevamo soprannominata – è un’apertura geniale. E poi arrivano Riff Raff, Sin City, Gimme A Bullet, Down Payment Blues... Venderei mia madre, cioè no, non lo farei, ma sicuramente per poter scrivere canzoni come queste sarei disposto a quasi tutto. È un disco assolutamente stupefacente.

L’intro di Down Payment Blues è incredibile: molto sottile per gli standard AC/DC e ben fatta. Direi che se la batte con quella di Live Wire. Uno dei brani che amo di più è What’s Next To The Moon. Il modo in cui Bon canta: ‘I tied my baby to the railroad tracks...’. Nessuno scriveva testi come quelli. Bon aveva la voce più carica di soul e il miglior sense of humor che un cantante abbia mai avuto.