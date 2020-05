Quando Steven Tyler lasciò gli Aerosmith per un provino con i Led Zeppelin

Tra Jimmy Page e gli Aerosmith è sempre corsa una certa sintonia. Ma cosa successe quando a Steven Tyler venne chiesto di sostituire Robert Plant?

Ci sono leggende del rock destinate a stare insieme. Si piacciono, si rincorrono, si uniscono. David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young, tanto per fare un esempio, sono forse più noti insieme che da soli. Oppure David Bowie e Mick Jagger, grandi amici, oltre che incredibili performers. O David Bowie e i Queen, con quella Under Pressure che ancora mette i brividi.

A volte, le unioni tra leggende funzionano, a volte no. Quanti fan degli AC/DC si sono ribellati, chiedendo il rimborso del loro biglietto, dopo aver sentito che Axl Rose avrebbe preso il posto di Brian Johnson per le ultime date del tour del gruppo australiano?

Tra Jimmy Page, ex chitarrista dei Led Zeppelin, e gli Aerosmith, c'è sempre stata una certa sintonia. Il 18 agosto del 1990, durante il tour di supporto a PUMP, la band guidata da Steven Tyler si esibì al Monsters of rock Festival a Castle Donington. Per l'occasione, la formazione ospitò sul palco proprio Jimmy Page, che si esibì alla chitarra in Walk This Way e Train Kept A Rollin, grandi classici degli Aerosmith.

Fu una notte speciale, una notte in cui gli Aerosmith ebbero l'occasione di “cavalcare l'incredibile energia della folla”.