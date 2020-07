Quando “Yellow Submarine” dei Beatles divenne un cartone animato

In the town where I was born lived a man who sailed to sea

And he told us of his life in the land of submarines.

Ecco le parole iniziali del brano che danno il via alla storia.

Pare che il gruppo scrisse Yellow Submarine con l'intenzione di creare una canzone dal testo senza senso pensata specificatamente per i bambini. Le interpretazioni a sfondo sociale e politico, però, non mancarono: durante alcune proteste contro la guerra in Vietnam, per esempio, comparve dal nulla un sottomarino giallo fatto di carta che venne interpretato come un simbolo della psichedelia dilagante all'epoca e della voglia di sfuggire dalla realtà che la caratterizzava.

Inoltre, tornando alla guerra in Vietnam, molti videro il famoso sottomarino come simbolo degli Stati Uniti il cui governo in quel preciso momento storico veniva ritenuto completamente distaccato dalla realtà... proprio come lo sarebbe un sottomarino isolato in mezzo al mare.

In qualunque modo la si voglia vedere, testimoni dell'epoca affermano che il successo della canzone fu talmente grande che ovunque si andasse nel 1966 si poteva stare certi di sentire qualcuno fischiettare o cantare la melodia della canzone (il che è testimoniato anche dalla lunga permanenza in classifica del pezzo).

Gli anni passarono ma Yellow Submarine non perse mai la sua forza e, nel 1968, molti fan dei Beatles accorsero alla prima dell'omonimo film d'animazione basato sulla musica del gruppo.