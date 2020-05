Quando Rick Wakeman preferì gli Yes a David Bowie

Dopo diverso tempo come turnista, Wakeman si rese conto che quel ruolo per lui non era abbastanza soddisfacente: certo, era un incarico piuttosto remunerativo, ma non gli permetteva di fare esperienza come avrebbe voluto, e come invece avrebbe potuto fare come membro di un gruppo.

Nel marzo del 1970, arrivò l'occasione perfetta e Wakeman entrò a fare ufficialmente parte della band folk rock The Strawbs. Questo gli permise di affiancare un ruolo più stabile a quello di turnista, che comunque lo porterà a collaborare nuovamente con Bowie solo un anno più tardi, nel 1971, come pianista durante la registrazione di Changes, Oh! You Pretty Things e Life on Mars? tutte estratte dal quarto album in studio del Duca Bianco, HUNKY DORY.