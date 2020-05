Lutto nella musica: addio a Jorge Santana, il chitarrista fratello di Carlos

Oltre alla carriera con i Malo, Jorge Santana aveva inoltre intrapreso la carriera solista, pubblicando due album: uno eponimo nel 1978 e uno intitolato IT'S ALL ABOUT LOVE, nel 1979.

Ma la famiglia e le origini hanno sempre avuto la priorità, per tutti i Santana. Oltre ai momenti in cui ha affiancato il fratello, sia in tour che nelle registrazioni, ricordiamo SANTANA BROTHERS, l'album del 1994 registrato dai due fratelli con il nipote Carlos Hernandez. Il disco raggiunse la posizione numero 191 della Billboard 200, portando alto il nome della musica latino americana, che oggi perde un pezzo delle sue fondamenta.