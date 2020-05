Benvenuti nella libreria di Pete Townshend

Il chitarrista e compositore degli Who ha una grande passione oltre alla musica: i libri. Qualche anno fa ha aperto una sua libreria.

"I hope I die before I get old" scriveva Pete Townshend su un foglio di carta, durante un viaggio in treno, nel 1965. È passato mezzo secolo, ma lo storico leader degli Who, 75 anni appena compiuti, non ha smesso di suonare né di comporre brani.

Forse l'età non gli consente più di correre o saltare sul palco, ma il suo marchio di fabbrica, il noto "windmill" eseguito roteando il braccio, continua ad accompagnare le sue performance.

Di momenti folli, nella vita del chitarrista, ce ne sono stati molti. Pete Townshend è noto infatti per aver aggredito sul palco un poliziotto in borghese, per aver vissuto disturbanti trip di LSD in aereo e, naturalmente, per aver distrutto una quantità innumerevole di chitarre (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).