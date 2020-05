Allan Holdsworth: in arrivo un live album postumo

È in arrivo un nuovo live album postumo di Allan Holdsworth. Il disco riproporrà l'esibizione del 1986 a Francoforte.

Uscirà il prossimo 29 maggio il live album postumo di Allan Holdsworth. Il disco ci riporterà all'esibizione del 16 febbraio 1986 tenutasi a Francoforte per il Deutsches Jazz Festival e si chiamerà, per l'appunto, FRANKFURT 86. L'album sarà disponibile in doppio disco (CD+DVD), in cui potremo vedere e ascoltare l'esibizione di Holdsworth sulle 9 canzoni che eseguì durante quella serata.

Allan Holdsworth è stata una figura chiave nella musica prog, genere che ha contribuito a sviluppare con la sua militanza in gruppi come Soft Machine, Tempest e UK. il suo contributo al genere è stato unico, grazie alla sua capacità di unire elementi jazz al sound progressivo.

Insieme al chitarrista – che ricordiamo è scomparso solo pochi anni fa, nel 2017 – ritroveremo sul palco di Francoforte anche il batterista Gary Husband, il bassista Jimmy Johnson e il tastierista Kei Akagi.

Ecco la tracklist dell'album:

1. Three Sheets To The Wind

2. Letters Of Marque

3. Tokyo Dream

4. Looking Glass

5. Atavachron

6. Non-Brewed Condiment

7. White Line

8. Swallow Sea

9. Devil Take the Hindmost

Ecco poi una piccola preview di quello che si troverà in FRANKFURT 86: