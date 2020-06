Quando Bob Dylan pubblicò un flop… di proposito

Insomma, per dirla brevemente, il disco non ricevette molte recensioni positive e venne visto da molti come il peggiore lavoro di Dylan pubblicato fino a quel momento. Ma attenzione, come spesso accade, successo di critica e successo commerciale non andarono di pari passo: l'album entrò in classifica ai primissimi posti sia negli States che nel Regno Unito aggiudicandosi anche un disco d'oro negli Stati Uniti.

Possibile che un artista del calibro di Dylan – che negli anni Sessanta aveva avuto talmente tanto successo da essere considerato un vero e proprio portavoce della sua generazione (ve ne abbiamo parlato qua) – avesse toppato così clamorosamente? È certamente probabile, dato che spesso anche i migliori sbagliano, ma è altrettanto possibile che ci fosse dell'intenzionalità dietro alla pubblicazione di SELF PORTRAIT.

Per spiegarci meglio, torniamo indietro di qualche anno. Era il 1966 e un fatidico incidente in moto nei pressi di Woodstock pose Dylan sotto i riflettori. Molti iniziarono a inventare congetture su un possibile tentativo di suicidio mentre altri, nonostante le cronache dell'epoca riportassero che si era trattato di un incidente senza gravi conseguenze, iniziarono a far circolare voci che affermavano che Dylan fosse, in realtà, morto.

Tutta questa pressione mediatica diede molto da pensare a Dylan. Il musicista avrebbe voluto infatti scrollarsi a forza quell'appellativo di "portavoce di una generazione" che gli era stato affibbiato e riguadagnarsi un po' di pace e una vita privata che non rischiasse di finire sotto i riflettori ogni giorno.

Seguì più di anno di isolamento volontario dell'artista che cercò in tutti i modi di allontanare da sé le attenzioni dei media. Un isolamento che, però, non fece altro che gettare benzina sul fuoco, alimentato dalle teorie che vedevano Dylan morto o scomparso.

Così, dopo altri due album di discreto successo (anche se non al livello della sua produzione precedente, vedasi BRINGING IT ALL BACK HOME), JOHN WESLEY HARDING (1967) e il sopracitato NASHVILLE SKYLINE, arriviamo a SELF PORTRAIT e alla sua nefasta ricezione.