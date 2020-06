Trevor Bolder: lo “strano” amico di Ziggy Stardust

Quando fu pubblicato l'album dal quale venne ripresa la celeberrima Ziggy Stardust, THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS, nel 1972, Bolder faceva già parte della backing band di Bowie da circa un anno.

Nel 1971, infatti, Bolder aveva sostituito Tony Visconti, il quale, dopo aver collaborato brevemente con Bowie per l'opera del 1970, THE MAN WHO SOLD THE WORLD, aveva preferito rinunciare al suo posto di bassista per rimanere a fianco del Duca come produttore.

Così, da quel momento in avanti, Bolder accompagnò Bowie sia in tournée che in studio di registrazione, e non solo al basso. Per esempio, nell'album cult del musicista HUNKY DORY (1971), si può apprezzare anche la sua abilità alla tromba. Ecco l'album nella versione remastered del 2015: