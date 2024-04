I 50 migliori brani dei GUNS N’ROSES

38. Live And Let Die - USE YOUR ILLUSION II,1991

Il classico senza tempo dei Wings dedicato a James Bond subisce il trattamento Axl Rose con risultati epocali.

Luke Spiller (The Struts):

“La cover dei Guns di Live And Let Die non si può trascurare. Era un momento in cui il gruppo era all’apice, e non esitava a crogiolarsi nell’autoindulgenza. Questo brano lo prova. Non solo fare una cover di Paul McCartney (o dei Beatles) significa avere due coglioni così, ma farla e darle un sapore nuovo significa davvero trionfare. È terribilmente thrash, ma anche immensa e intensa allo stesso tempo. Non dimenticherò mai di essere rimasto senza parole dal sound e dal look del gruppo dopo aver visto il video, da ragazzo. Musicalmente McCartney ha molti eredi, vocalmente molti meno. Axl è uno dei pochi che poteva impadronirsi di un brano come questo, e lo ha fatto con classe. Ascoltatela a pieno volume, e ditemi se non è geniale”.