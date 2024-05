Due chiacchiere con gli AMISTAT

In occasione del loro concerto la prossima domenica al Legend Club di Milano, abbiamo voluto conoscere meglio gli AMISTAT: due fratelli gemelli con un obiettivo comune, la musica.

Ciao Josef e Jan, è un piacere potervi fare qualche domanda su di voi e sulla vostra interessante carriera musicale. Innanzitutto, ci piacerebbe sapere come è iniziato questo vostro viaggio nel mondo della musica. È cominciato nel 2012, o forse anche prima? Qual è stata la scintilla che vi ha fatto dire: "Okay, facciamolo, suoniamo un po' di musica insieme"?

Jan ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni. In seguito, io ho iniziato a cantare insieme a lui, e abbiamo scoperto l'armonia vocale, innamorandocene completamente. Jan ha sempre suonato in cover band e ha sempre desiderato dedicarsi alla musica a tempo pieno. Io invece mi sono immerso completamente nella musica solo quando mi sono trasferito a Melbourne (Australia) nel 2010. Ho lasciato il mio lavoro da barista e ho iniziato a suonare per strada. Jan aveva appena iniziato un apprendistato come insegnante di golf, ma ha deciso di mollare tutto per raggiungermi in Australia. È stato allora che sono nati gli AMISTAT, e abbiamo iniziato a scrivere la nostra musica.