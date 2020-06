Quando gli ABBA cantarono “Dancing Queen” alla vigilia delle nozze reali

Come celebrare in modo migliore un matrimonio reale se non con un pezzo che parla di una regina (anche se gli ABBA parlavano solo metaforicamente di una regina del weekend alla quale piaceva agghindarsi per andare a ballare)?

You are the dancing queen

Young and sweet

Only seventeen

Dancing queen

Circa diciassette anni dopo, nel 1993, l'esibizione al Teatro dell'Opera venne ripetuta nuovamente in occasione del cinquantesimo compleanno dell'ormai regina di Svezia Silvia. In quel periodo, però, gli ABBA si erano sciolti. Venne dunque chiamata sul palco solo Anni-Frid Lyngstad (anche detta Frida) che si esibì in una versione a cappella del brano accompagnata dal gruppo vocale svedese The Real Group.

Per i presenti fu un'emozione unica. Si trattava infatti di ascoltare un brano così iconico di una band altrettanto iconica in una versione ancora inedita. E poi, di nuovo, quale modo migliore per festeggiare il compleanno di una regina?

Ci lasciamo quindi con il video dell'evento, presente anche nel documentario biografico Frida – The DVD.