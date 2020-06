Quel pezzo di Cyndi Lauper reso jazz da Miles Davis

Il video di Girls Just Want to Have Fun, inoltre, si aggiudicò anche il titolo di miglior video di un'artista donna ai VMAs del 1984 e venne riconosciuto sia da MTV che da «Rolling Stone» come uno dei migliori video di quel periodo.

Un'altra curiosità riguardo Girls Just Want to Have Fun ha come protagonista il testo della canzone che, inizialmente, non era stato scritto dalla Lauper, ma da Robert Hazard. Trovandolo un po' troppo misogino, però, la Lauper decise di metterci mano riscrivendolo in modo che diventasse un inno alla spensieratezza femminile tipica dell'adolescenza.

Il secondo singolo estratto dall'album, Time After Time, divenne così famoso da vendere oltre 500.000 copie, meritandosi il disco d'oro.

Del pezzo vennero, poi, proposte diverse cover fra le quali forse la più notevole è quella del compositore e trombettista jazz Miles Davis (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo), che riuscì ad adattare perfettamente un pezzo pop al proprio stile.