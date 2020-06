Tre dischi per l’estate, selezionati per voi

Riuscite a immaginare un mondo governato da pesci e meduse? Hugomorales (noto anche come Elio Petri), nome d'arte di Emiliano Angelelli, racconta in musica una storia decisamente surreale, in cui i pesci conquistano la Terra e costringono gli esseri umani a rifugiarsi in mare.

La civiltà dei pesci, però, non dura a lungo. Per via di un virus sconosciuto, un virus "proprio tremendo" non a caso diffuso dagli umani, gli animali sono costretti ad abbandonare le strade e a cercare un nuovo rifugio. Lasceranno dunque la Terra (un po' come i delfini di Guida Galattica per Autostoppisti) e si stabiliranno sul pianeta Oceano, nella misteriosa nebulosa di Orione.

Foche, leoni marini e meduse nuotano, nel disco di Hugomorales, tra sonorità synth pop, sound elettronici e voci meccaniche (la strumentale Il canto delle balene, Missione Delfino). Vi abbiamo già fatto ascoltare in questo articolo Afrodite, primo video estratto.

Le tartarughe in piazza a gridare

Non sanno che c'è la quarantena

sbattono dentro una fontana

come se fossero pesci, come se fossero pesci

le balene vanno in palestra

i salmoni corrono al parco.

Una fiaba un po' grottesca che non esita però a raccontare a modo suo tanta attualità: un mondo capovolto, in cui l'uomo vede la natura rivoltarglisi contro. E poi, naturalmente, terribili virus e una quarantena. Mentre ce ne stavamo chiusi in casa, Hugomorales scriveva canzoni, ispirandosi, a quanto dichiara, a libri di fantascienza e anime giapponesi.

