Perché i Lynyrd Skynyrd non sarebbero dovuti salire su quell’aereo

Quel giorno, i Lynyrd Skynyrd si stavano spostando dal South Carolina a Baton Rouge, in Louisiana. A causa di problemi con il carburante, i piloti tentarono un atterraggio di emergenza in una zona paludosa e coperta di alberi, non lontano da Gillsburg, in Mississipi. Mentre Ronnie Van Zant fu scaraventato fuori dal velivolo, le altre vittime morirono sul colpo. Tra di loro la giovane Cassie, che aveva chiesto di fare il viaggio su uno dei tir che portavano l'attrezzatura, perché aveva paura di volare.

Era stato Ronnie a convincerla a fidarsi, anche se il volo non era molto raccomandabile. Basti pensare che poco tempo prima il manager degli Aerosmith aveva annullato la stesso volo a causa di inefficenza dell'equipaggio e di bassi standard di sicurezza della compagnia aerea.

A chiudere il quadro si aggiungeva un episodio per cui i due piloti sarebbero stati visti scambiarsi una bottiglia di Jack Daniel's prima del volo. Ma questo, purtroppo, i Lynyrd Skynyrd non lo sapevano.

Ma c'è di più. L'aura di leggenda legata all'accaduto ha un ancoraggio visivo di grande impatto: la copertina di STREET SURVIVORS, con i membri della band avvolti dalle fiamme e il volto di Steve Gaines oscurato dal fuoco.

Teresa Gaines, vedova di Steve, avrebbe chiesto poi che la copertina venisse ritirata dal commercio come forma di rispetto nei confronti delle vittime. Fu così che la MCA Records rimise in commercio una versione con uno scatto simile e un semplice sfondo nero, senza quelle fiamme profetiche e inquietanti.