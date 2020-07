Geddy Lee dei Rush: “Quando feci la coda per vedere gli Yes”

Erano gli anni Settanta e i Rush erano appena nati. Per Geddy Lee, che quando fondò la band aveva solo 15 anni, arrivò poi il momento di vedere il suo idolo in concerto. Quando gli Yes vennero a Toronto per la prima volta, Lee, l’amico in questione e il chitarrista Alex Lifeson si misero in coda tutta la notte al Maple Leaf Gardens per prendere i biglietti. Ne valse la pena: il trio ottenne i posti in seconda fila.

Ce ne andammo in macchina. Credo fosse la stessa settimana, suonavano anche a Kitchener, in Ontario, e li abbiamo visti anche là fuori. Sono ancora l'unica band per cui ho aspettato in coda tutta la sera per vederli.

Un legame, quello tra gli Yes e i Rush, che non si è più spezzato. Nell'aprile del 2017, infatti, gli Yes sono stati ammessi nella Rock & Roll Hall of Fame e, per sostituire nell'esibizione Chris Squire, venuto a mancare nel 2015, la band ha scelto Geddy Lee, a oggi uno dei più grandi fan degli Yes di sempre.

Con lui hanno eseguito la hit Roundabout.