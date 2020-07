Iggy Pop: guarda il video ufficiale di “The Passenger”, finora inedito

43 anni dopo la sua uscita, la hit di Iggy Pop ottiene finalmente il suo video ufficiale, pieno di foto d'epoca. Guardalo qui.

L'abbiamo ascoltata tutti almeno una volta, fan o non fan di Iggy Pop. The Passenger è a tutti gli effetti una delle canzoni di maggior successo dell'iguana del rock e leader degli Stooges (vi abbiamo raccontato in questo articolo cosa successe durante il primo concerto della band).

Uscita nel 1977, arricchita dalla seconda voce di David Bowie, e pubblicata all'interno dell'album LUST FOR LIFE, The Passenger non ha mai avuto un suo videoclip.

Fino a oggi. La hit, che negli anni è diventata così popolare da venire utilizzata come colonna sonora di film (This Must Be the Place, di Paolo Sorrentino), videogiochi, citata all'interno di romanzi e usata addirittura come jingle pubblicitario, ha ottenuto dopo quarantatré anni il suo video ufficiale.

A realizzarla, il regista Simon Taylor, che si è servito di immagini dell'artista visuale Esther Friedman, che rimase sentimentalmente legata a Iggy Pop dal 1977 al 1984 e fotografò, tra l'altro Iggy e David Bowie a Berlino.

Oltre a quelle della Friedman, il video si arricchisce degli scatti del fotografo americano Paul McAlpine, scatti che lo stesso Iggy Pop, nella didascalia del video, ha definito "catturati in modo meraviglioso", oltre che una sintesi del magico periodo di LUST FOR LIFE.

A voi il nuovo video ufficiale: