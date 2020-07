Quando, a 16 anni, Brian May costruì la sua chitarra

Nel 1977, May decise che era giunto il momento di far restaurare la sua Fireplace, e per l'operazione scelse i liutai Greg Fryer e Andrew Guyton. Inoltre, nel corso degli anni molte aziende hanno provato a replicare la Red Special, lanciando la loro versione del famosissimo strumento.

Sempre negli anni Settanta, May comprese la necessità di avere con sé una chitarra di ricambio. Così, chiese al liutaio John Birch di esaminare la sua amata Red Lady, e di costruire uno strumento simile. Nacque così la Yellow Special costruita in betulla anziché in mogano e con la tastiera in ebano. Questa è stata la chitarra prescelta per alcuni dei video musicali più famosi del Queen, come We Will Rock You. Tuttavia, la Yellow Special non ebbe vita facile: a causa di errori di produzione, più volte diede problemi a May che alla fine, frustrato, nel 1982 durante un concerto la distrusse sbattendola contro un amplificatore.