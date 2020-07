Lo Starship: l’aereo a misura di rockstar

Si trattava di un Boeing 720, che precedentemente era stato comprato dalla United Airlines, dal manager Ward Sylvester e il cantante pop Bobby Sherman (all'epoca idolo dei teenager). Questi avevano compiuto un vero e proprio restyling degli interni tanto che chi entrava nello Starship non poteva credere di trovarsi davvero in un aereo.

Tappeti, pianobar, sedie girevoli, poltrone, un divano, e tanto, tanto alcol. Un organo elettrico e un televisore per riprodurre videocassette. Una zona lounge, con letto matrimoniale e doccia. Tutto questo, come ricorda Peter Grant: "per appena 14 mila euro in più del Falcon". Insomma, se il presidente degli Stati Uniti aveva l'Air Force One, le rockstar potevano prendere lo Starship che all'aereo presidenziale non aveva proprio nulla da invidiare.

Secondo i Led Zeppelin, inutile dirlo, lo Starship valeva quei 30 mila dollari di affitto, tanto che lo usarono per spostarsi durante i loro tour dal 1973 al 1975. E, ovviamente, quando vi risalivano dopo un concerto, la compagnia femminile non mancava mai, e neanche lo champagne, che scorreva a fiumi. Richard Cole, road manager della band, lo aveva definito "un bordello volante".

Si racconta che lo storico batterista della band, John "Bonzo" Bonham (leggi la sua storia qui), una volta abbia anche provato a pilotarlo. Ma non finisce qui: c'è chi sostiene che, durante un viaggio da New York a Los Angeles, abbia provato addirittura ad aprire lo sportello per fare i suoi bisogni sopra la città di Kansas City.

Lo Starship è diventato un'icona del rock e le foto dei Led Zeppelin ai piedi dell'aereo hanno fatto la storia.