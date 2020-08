LOVE IS FOR SUCKERS: verso la fine dei Twisted Sister

Nonostante ciò, quando nel 1987 uscì LOVE IS FOR SUCKERS, quinto album del gruppo, si rivelò un flop. Molti fan non lo apprezzarono, e il disco non riuscì a risalire oltre il 74° posto della classifica Billboard. Cosa era successo?

Innanzitutto, la band aveva visto una defezione importante: il batterista, Pero, si era riunito con il suo vecchio gruppo, i Cities. Al suo posto, i Twisted Sister assoldarono Joey Franco. Inoltre, bisogna considerare che LOVE IS FOR SUCKERS non era nato come disco della band, ma come progetto singolo del vocalist Dee Snider. Artisti d'eccezione vennero contattati per dare il loro contributo al disco, quali Kip Winger, Reb Beach, Steve Whiteman e Jimmy Chalfant.

Tuttavia, i produttori non vollero sentire ragioni: l'album doveva uscire a nome dei Twisted Sister, non solo del loro cantante. Così, il progetto solista venne convertito dal music business, per diventare il quinto album della band. Fu la genesi di LOVE IS FOR SUCKERS come lo conosciamo oggi.