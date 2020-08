THINK PINK: l’esordio solista di Twink, batterista undergound tra psichedelia e punk

L'elenco dei musicisti impegnati è significativo e anticipa anche gli sviluppi della sua carriera. Accanto a Wood e Took ci sono membri dei Pretty Things. E poi il chitarrista Paul “Blackie” Rundolph, il bassista Duncan “Sandy” Sanderson e l’attivista e agitatore culturale Mick Farren, tutti membri dei Deviants, gruppo garage rock dalle sonorità sperimentali e proto punk.

L’apertura è affidata a The Coming Of The Other One, caratterizzata da voci trattate, chitarre e sitar in sottofondo, in un paesaggio psichedelico vicino a Syd Barrett e con frammenti di un poema di Nostradamus sul Giorno del Giudizio.

Un’opera di autentica musica psichedelica, una miscela di pop, rock e improvvisazione libera, con atmosfere dilatate e suoni eterei, melodie sognanti e stravaganze sonore.

Si tratta di quei lavori unici per certi versi, eccentrici e irripetibili che spesso sono poco conosciuti o apprezzati. Potrebbe essere fatto un parallelo con THE END OF THE GAME di Peter Green, tra l’altro uscito nello stesso anno, il 1970, per come viene affrontata la materia musicale, e per il ruolo che riveste l’improvvisazione nella composizione delle musiche, anche se ovviamente il lavoro di Green è innervato completamente di blues.