Placebo: da oggi in streaming tutti i migliori concerti

Da Elton John a Roger Waters, continuano le serie di concerti in streaming. Questa volta tocca ai Placebo, che hanno annunciato la pubblicazione della serie di live "Lost Tapes". L'iniziativa raggruppa, in versione integrale, alcune delle migliori performance che la band ha tenuto dal 1996 al 2015.

Ogni live sarà pubblicato sul canale YouTube ufficiale del gruppo.

Lost Tapes: Summer Festival Lockdown Series inizia oggi, con la trasmissione del concerto tenuto al Phoenix Festival nel 1996 a Stratford Upon Avon nel Regno Unito, pochi giorni dopo l'uscita di PLACEBO, omonimo album di debutto della band.

In una nota, Brian Molko e Stefan Olsdal hanno dichiarato così:

Siamo rimasti così delusi dal non poter suonare dal vivo per voi quest'estate, ma avremmo voluto ugualmente andare in "tour". Così, invece che suonare di persona, abbiamo pensato di aprire i nostri archivi e proporvi il nostro "tour estivo". Questi sono i "Lost Tapes", una serie di concerti estratti da circa 24 anni di festival, alcuni mai visti prima. Ogni live sarà presentato in anteprima su YouTube, quindi iscrivetevi, impostate un promemoria e qualsiasi altra cosa dobbiate preparare. Ci vediamo lì!