L’album più personale di Tarja Turunen dei Nightwish

Ma l'album che Tarja stessa definisce come il più "sincero" della propria discografia arrivò diversi anni dopo: parliamo dell'ultimo album pubblicato dalla cantante e risalente all'agosto del 2019, IN THE RAW.

Tarja non venne lasciata sola a lavorare a questo suo progetto. Fu infatti raggiunta da alcuni colleghi attivi in campo heavy metal come Björn Strid del gruppo svedese di melodic death metal Soilwork, il cantante dei Kamelot, Tommy Karevik e la famosissima Cristina Scabbia, leader dei Lacuna Coil, band italiana incentrata sul gothic metal.

Queste collaborazioni diedero vita a quella che è stata definita da Tarja come:

L’esperienza più bella e sincera della mia vita. Mi sono sentita liberata, dopo aver finito di scrivere In the Raw. Testi e musiche mi hanno impegnata moltissimo tempo, è stato estenuante, stancante, ma anche bellissimo. È il mio album più personale finora, ci ho messo davvero tutta me stessa. Sono stata sopraffatta dalla felicità quando l’ho completato.

Insomma, non resta che dargli un ascolto.