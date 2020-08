Metallica: guarda “For Whom The Bell Tolls”, estratta dal nuovo live album

S&M2, live album dei Metallica, uscirà il 28 agosto, ma la band ha già pubblicato un nuovo estratto da questo lavoro, ossia "For Whom The Bell Tolls".

Per festeggiare il ventesimo anniversario dal primo concerto con la San Francisco Symphony Orchestra, nel 2019 i Metallica si sono esibiti di nuovo con loro. L'obiettivo, vent'anni dopo Symphony & Metallica, è stato relizzare un film concerto e un altro album live: S&M2.

Il cofanetto uscirà il 28 agosto in vari formati: DVD, Blu-Ray, 4 vinili e doppio CD, oltre a edizioni speciali (vinile colorato, CD, Deluxe Box in Blu-Ray).

Nel frattempo la band di James Hetfield, dopo aver pubblicato in anteprima le clip di All Within My Hands, Nothing Else Matters e Moth Into Flame ha rilasciato un nuovo estratto, ossia For Whom The Bell Tolls.