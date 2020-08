Alex Lifeson: la vita oltre ai Rush

La passione per la cucina

Non in molti lo sanno, ma Alex Lifeson è anche uno chef. Per tale ragione, insieme a Tim Notter è proprietario di un ristorante di Toronto, chiamato The Orbit Room. Nel locale si fondono le due passioni di Lifeson: la cucina e la musica. Infatti qui vengono proposte diverse serate con musica dal vivo, prevalentemente R&B, funk e jazz.

Nel giorno della sua inaugurazione, nel 1994, nel locale si è esibita la band dei The Dexters, formata da Lou Pomanti, Bernie LaBarge, Peter Cardinali e svariati batteristi. Inoltre, spesso lo stesso Lifeson si è esibito nel suo ristorante. Non sono mancati special guest come Josè Feliciano, Joey DeFrancesco, Gary Busey, e Jeff Martin.