La canzone dei Toto che cullerà in eterno il deserto namibiano

Il 2 settembre 1957 nasceva Steve Porcaro, tastierista dei Toto. Non c'è modo migliore di celebrare la band che con il loro maggiore successo, Africa, destinata a riecheggiare per sempre nel Deserto della Namibia.

Nel 1982, David Paich, tastierista e Jeff Porcaro, batterista dei Toto, scrivono Africa. La canzone viene inserita come ultimo pezzo dell'album TOTO IV ed è ritenuta dal chitarrista Steve Lukather come "la peggiore traccia dell'album". Tuttavia, in pochissimo tempo raggiunge la vetta della classifica di Billboard e corona un successo destinato a durare in eterno.

Nonostante nessuno dei membri fosse mai stato in Africa, la canzone rivela una potente carica evocativa. Tutto l'immaginario legato ai paesaggi, alla religione e alla spiritualità divampa in "una storia romantica sull'Africa", come l'ha definita Paich. Quella che spinge una persona a incontrare un missionario all'altro capo del mondo. Così, quando i Toto suoneranno in Sudafrica, dopo l'abbandono della band da parte di Steve Porcaro, tutti esalteranno la loro capacità narrativa.