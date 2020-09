John Frusciante annuncia il suo nuovo album

Il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers ha spiegato che l'album si ispira alla jungle music... e non solo. Ascolta qua il primo singolo estratto:

No, questa volta non è uscito dal gruppo (di nuovo). John Frusciante ha annunciato che il suo nuovo album solista uscirà il prossimo 23 ottobre. Il disco si intitola MAYA ed è dedicato al suo gatto, scomparso da poco.

Si tratta di un'opera strumentale elettronica, che si ispira alla jungle music, oltre che all'hardcore e alla breakbeat music, generi da sempre amati da Frusciante.

Non sono più interessato al canto o alla scrittura dei testi delle canzoni come lo ero in passato. La cosa naturale per me quando adesso mi ritrovo da solo è semplicemente fare musica, come i pezzi che ho pubblicato quest’anno. Amo davvero trafficare con gli apparecchi e il computer.

Frusciante sembra non fermarsi mai, durante quest'ultimo periodo. A giugno, infatti, il musicista ha pubblicato SHE SMILES BECAUSE SHE PRESSES THE BUTTON, terzo album di acid house music composto dal musicista utilizzando lo pseudonimo Trickfinger. Sempre con questo nome, John ha poi pubblicato anche un altro progetto intitolato LOOK DOWN, SEE US.

MAYA arriva sei anni dopo l'ultimo album del musicista pubblicato come John Frusciante.

Oltre ai progetti solisti, ci sono anche quelli con i Red Hot Chili Peppers: con la band, nella quale è tornato nel dicembre scorso, Frusciante sta lavorando per la composizione del nuovo album.

Ecco, disponibile online una nuova canzone in anteprima, in attesa di ascoltare l'intero album: Amethbowl.