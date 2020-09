Il nuovo numero di «Prog» tra pochi giorni in edicola!

E 32! Dal 18 settembre in edicola il nuovo numero di «Prog», con una cover story dedicata ad ATOM HEART MOTHER dei Pink Floyd, che compie 50 anni.

«Prog Italia» arriva al numero 32, e lo fa ribadendo l'impostazione aperta alle musiche curiose e contaminate, senza limitarsi a parlare del rock sinfonico e dintorni. Nomi altisonanti, come i Pink Floyd, dei quali celebreremo i 50 anni di ATOM HEART MOTHER o gli YES, con i loro 40 anni di DRAMA.

I grandi nomi saranno alternati a nuove realtà (Quel che disse il tuono o Instant Curtain), elettronica, devianti sonori (Cardiacs e Keith Tippett), miti contemporanei, pure discussi come i Porcupine Tree di Steven Wilson.

Parleremo anche di artisti apprezzati ma non popolarissimi (Magenta, Tangent, Colin Bass), del folk rock storico (Simon Nicol dei Fairport Convention) e di due musicisti conosciuti molto per le collaborazioni illustri (David Sancious/Peter Gabriel e Nick D'Virgilio/Genesis-Big Big Train). Infine due icone assolute: Robert Fripp e Rick Wakeman.

Ecco, in anteprima, il sommario del nuovo numero:

PINK FLOYD ATOM HEART MOTHER 50th Anniversary

MAGENTA L’illusione reale

KEITH TIPPETT Free Piano

CARDIACS Come loro nessuno!

YES Speciale DRAMA

PORCUPINE TREE L’inizio della fine + Abbracciando il cambiamento

QUEL CHE DISSE IL TUONO DNA Prog

ROBERT FRIPP Gli innovatori del Prog

RICK WAKEMAN RED PLANET

UNO SFRACELLO E MEZZO! Strumenti Prog

STRADE IMMAGINARIE Sei perle oscure della musica elettronica

INSTANT CURTAIN Tra Canterbury e l’Italia

ANDY TILLISON/TANGENT Diverso secondo coscienza

COLIN BASS Nuovo album per il bassista dei Camel

SIMON NICOL Una vita da Fairport Convention

DAVID SANCIOUS Cuore aperto/Occhi spalancati

NICK D'VIRGILIO L’uomo che non voleva essere invisibile

MCSTINE & MINNEMANN Coppia di assi

Piccolo spoiler... il numero 33 sarà in edicola dal 18 novembre!

Ecco, nel frattempo, un breve video trailer del numero 32, in attesa di potercelo gustare...