La New Wave del PROG

Tratto da Classic Rock 125

Londra, 1977. “Dio salvi la Regina”, cantano i Sex Pistols. Il sottotitolo (non scritto) potrebbe essere “e fulmini tutta la musica vecchia, specie quei vecchi tromboni dei musicisti prog”. Ma la verità è che il progressive ha già sparato le sue cartucce migliori, con molti dei suoi artisti più rappresentativi in difficoltà e in crisi di identità. Il ciclone punk, quindi, arriva giusto in tempo per fare tabula rasa, al punto che, nella seconda metà degli anni Settanta, molte band storiche sono già sciolte o in palese ribasso. Ad alti livelli, resistono soltanto Pink Floyd e Genesis; tutti gli altri, praticamente, spariscono. Quando anche il punk, destinato in ogni caso a durare poco, si fa da parte per lasciare spazio alla new wave prima e al new romantic poi, siamo già a cavallo tra due decenni, ma intanto chi ha tanto amato le copertine delicate, le atmosfere sognanti, i tempi dispari, gli assoli virtuosi, ha due opzioni: lasciarsi catturare dalle nuove ondate musicali, oppure rifugiarsi nel mondo dei ricordi e dei rimpianti.