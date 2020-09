50 anni di Jethro Tull: l’annuncio di Martin Barre

L'ex chitarrista dei Jethro Tull Martin Barre festeggerà i suoi 50 anni nella band con un doppio CD, in uscita il 6 novembre. Tutti i dettagli:

Martin Barre, chitarrista dei Jethro Tull dal 1969 al 2011, data di scioglimento della band, festeggia il suo 50° anniversario di appartenenza al gruppo che ha scritto la storia del prog annunciando l'uscita del suo doppio CD 50 YEARS OF JETHRO TULL.

L'album, che verrà pubblicato il 6 novembre, è una raccolta personale di brani sia dal vivo che registrati in studio, scelti con cura dallo stesso Martin Barre, che lui stesso crede più esemplificativi del lavoro con i Tull in mezzo secolo. Il disco presenterà anche quattro bonus track, precedentemente inedite, incise al The Wildey Theatre, in Illinois, nel maggio 2019.

Quindi... finalmente siamo arrivati all'anno 50. È importante? Sì, certo, e va celebrato con la dovuta cura e riflessione, da qui questo doppio CD che presenta alcuni dei miei brani preferiti, più quattro bonus track. Personalmente... non vedo l'ora di arrivare al 51° anno e oltre! Quindi, con un cenno alla storia, porterò la mia chitarra in viaggio e continuerò la mia storia d'amore! Spero che vi unirete a me! Grazie!

I festeggiamenti non finiscono qua. Ian Anderson, il musicista "su una gamba sola", ha pubblicato 50 FOR 50, nel 2018, una raccolta di 50 brani selezionati da Anderson stesso. I Jethro Tull, inoltre, hanno recentemente rilasciato una versione tascabile del loro libro The Ballad Of Jethro Tull.

Ecco, nell'attesa, il promo di 50 YEARS OF JETHRO TULL, reso disponibile online da Barre sul suo canale YouTube: