CINQUE ALLEGRI RAGAZZI MORTI: l’atteso epilogo del fumetto cult di Davide Toffolo

L'autore

Davide Toffolo è nato a Pordenone ed è annoverato tra i maggiori autori italiani di graphic novel. Ha all'attivo numerose opere tra le quali - solo per citarne alcune - Pasolini, Il Re Bianco, L'inverno d'Italia, Très!, i due capitoli della autobiografia Graphic Novel Is Dead e Graphic Novel Is Back e il serial Cinque Allegri Ragazzi Morti (Panini Comics ha pubblicato la nuova versione a colori).

Per Panini 9L ha pubblicato l'edizione a colori di Piera degli Spiriti, Fregoli e l'edizione aggiornata di Fare Fumetti. Motore di esperienze importanti come il gruppo Mondo Naif e le riviste Dinamite e Fandango, ha dato immaginario a una delle storie di rock più originali della penisola con la band Tre Allegri Ragazzi Morti, con più di 10 dischi in studio e 2000 concerti.