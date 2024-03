Hai mai giocato al MONOPOLI dei QUEEN?

Passare tempo di qualità con una persona è fondamentale per un rapporto sano, lo sanno tutti. E quale tempo meglio speso, se non in una sfida all'ultima nota sulla tavola del Monopoli dei Queen? Una versione ufficiale del leggendario gioco ricca di citazioni dirette alla band più scintillante d'Inghilterra: ad esempio, fra i personaggi vediamo una bicicletta, riferita a Bicycle Race del '78, e un'aspirapolvere, direttamente dal video di I Want To Break Free.

May ha detto: "Penso che i fan dei Queen ameranno il nostro nuovo monopoli" e non potrebbe avere più ragione. "Lo abbiamo progettato segretamente per oltre un anno. Siamo entusiasti, è stata una favola lavorarci, un po' come fare un album. Speriamo che piaccia anche a voi!"