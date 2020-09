Dai nastri psichedelici al krautrock: i primi anni dei Porcupine Tree

Durante l'estate del 1993, Wilson iniziò a comporre e registrare quello che sarebbe poi diventato THE SKY MOVES SIDEWAYS. L'album rimane uno dei preferiti tra gli appassionati, anche se oggi la band lo vede un po’ troppo tendente alla tipologia di rock progressivo che i Pink Floyd avevano creato negli anni 70.

In precedenza, il gruppo aveva riscosso buoni consensi tra il pubblico hippie grazie ai paragoni con artisti come gli Ozric Tentacles. Spostandosi verso il progressive rock più tradizionale, i concerti dei Porcupine Tree attiravano adesso un pubblico di età più avanzata, vecchi irriducibili che venivano agli spettacoli per vedere questi "nuovi Pink Floyd".

Intelligentemente, Wilson aveva intuito l'andazzo, e per quanto ne fosse lusingato, il parallelismo aveva cominciato un po’ ad allarmarlo. L'idea che i Porcupine Tree venissero visti come un tributo nostalgico ai bei tempi del progressive rock spaziale era considerata una minaccia. Insoddisfatto della direzione musicale che la carriera della band aveva preso, non vedeva l’ora di distanziarsi da quella che percepiva la "scelta di comodo", ovvero continuare a riproporre il progressive vecchia maniera.

E fu cruciale che la decisione di scrollarsi di dosso qualsiasi riferimento al passato sia arrivata proprio in un momento in cui i quattro componenti del gruppo stavano acquisendo grande sicurezza nei loro mezzi.

Per questo, SIGNIFY del 1996 può essere visto come il primo album dei Porcupine Tree moderni, un lavoro in cui convergono le ispirazioni e i caratteri di tutti i membri della band. Un disco essenziale proprio perché, per la prima volta, si incontrano e scontrano le personalità dei quattro, dando vita al suono distintivo che scorre tra i solchi dell'album.