Quando Simon & Garfunkel si riunirono a Central Park

39 anni fa il duo leggendario si ritrovò sullo stesso palco dopo la separazione del 1970, in un concerto gratuito e spettacolare nel polmone verde di New York.

Era il 19 settembre 1981 e Paul Simon e Art Garfunkel, l'iconico duo folk rock degli anni Sessanta, venne chiamato dall'amministrazione di New York per un concerto. E non un'esibizione qualsiasi, perché la sede era Central Park, cuore verde della città che i due musicisti hanno omaggiato con la loro musica e a cui sono intrinsecamente legati.

Il progetto consinsteva nel rilancio del parco cittadino per valorizzarne il nome e accogliere molti spettatori. E non c'era modo migliore che con una serie di concerti gratuiti, dove certamente il nome di Simon & Garfunkel spiccava sugli altri.

Ad aspettarli sulla distesa d'erba bagnata di pioggia c'erano 500.000 persone, smaniose di rivedere i loro idoli musicali dopo la separazione del 1970. Un evento traumatico per i fans, com'era stata la divisione dei Beatles, lo stesso anno.

Infatti, nonostante Simon & Garfunkel avessero prodotto uno dei loro migliori album quell'anno, BRIDGE OVER TROUBLED WATER, e fossero all'apice del loro successo, le discrasie interne si erano accentuate a tal punto da diventare insostenibili. La spartizione della fama, la gelosia e la gloria di successo non potevano più piegarsi a un'amicizia che durava dall'elementari. Ma forse si poteva fare un'eccezione per un concerto storico!