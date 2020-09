I Bon Jovi e l’arrivo del rock in Unione Sovietica

Tante prime volte con i Bon Jovi e l'URSS: la prima volta che un disco americano fu pubblicato in Unione Sovietica (1988), la prima manifestazione hard rock in URSS, il primo evento MTV trasmesso in via satellitare.

Il Festival entrò a far parte del New Jersey Syndicate Tour, iniziato dopo la pubblicazione di NEW JERSEY e terminato nel 1991, anno dello scioglimento dell'URSS. Decisamente uno dei più lunghi tour della band, venne documentato in NEW JERSEY: THE VIDEOS, che raccoglieva momenti principali dell'esperienza.

Fu anche un periodo di turbolenze all'interno della band, causate in parte anche dai problemi di Jon Bon Jovi nel raggiungimento di tonalità più alte. Terminato il tour, i componenti intrapresero un periodo di attività da solisti, per tornare alla carica con KEEP THE FAITH, quinto album in studio della band.